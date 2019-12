Ambrì, cuore e grinta non bastano

AMBRÌ - È stato un fine settimana a due facce per l'Ambrì. La compagine leventinese ha dapprima battuto con merito in casa il Friborgo (3-1), per poi perdere malamente a Langnau nel finale (3-4).

I biancoblù occupano sempre l'ultima piazza in classifica (27 punti), ma alternano costantemente delle buone prestazioni a delle sconfitte apparentemente evitabili. La squadra ha vinto due degli ultimi quattro match e se la gioca con tutti gli avversari, ma manca forse quella concentrazione necessaria che permetterebbe al gruppo di levarsi qualche soddisfazione in più. I leventinesi scendono sempre infatti sul ghiaccio grintosi e con la voglia di fare bene, ma non sempre riescono a raccogliere i frutti sperati.

In queste ultime uscite da segnalare le due reti di Flynn, una con il Friborgo e una con il Langnau, così come la doppietta di Rohrbach contro i Tigers, che ha permesso al 21enne di centrare il quarto punto personale in otto incontri disputati.

