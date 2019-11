La crisi continua: il Lugano s'inchina anche al Rappi

RAPPERSWIL - Difficoltà e incertezze: la crisi continua. Nuovo doloroso ko per il Lugano di Kapanen, che nonostante la buona prova di Zurkirchen è caduto sul ghiaccio del Rapperswil in una sfida davvero delicata. Giunti nella tana dei sangallesi reduci da 8 sconfitte nelle ultime 9 uscite (l'unico acuto proprio contro il Rappi), i bianconeri hanno vissuto un'altra serata negativa, finendo ko 2-1. Il prossimo impegno per i sottocenerini - che chiudono il loro weekend con tanti dubbi e zero punti -, sarà martedì alla BCF Arena di Friborgo.

I primi a rendersi pericolosi sono stati i padroni di casa con Egli - ben imbeccato da Clark -, ma nel primo tempo le occasioni non sono state numerose. Sempre attento Zurkirchen, sicuro anche Nyffeler; e così all'intervallo si è arrivati sullo 0-0 (Rappi avanti 9-7 nelle conclusioni).

Il secondo periodo si è aperto con una penalità per parte (fuori prima Zangger, poi Cervenka) e con i sangallesi capaci di aumentare la pressione dalle parti di "Zuri". Impeccabile anche su Rowe, l'estremo difensore bianconero ha saputo neutralizzare ogni iniziativa dei padroni di casa. Al 34'20", con Forrer appena rientrato dalla panchina dei penalizzati, il Lugano ha colpito con Wellinger. Servito da Postma, efficace nella sua azione, il difensore numero 95 ha superato Nyffeler con una conclusione da distanza ravvicinata.

Costretto ad inseguire, il Rappi ha spinto ad inizio terzo tempo, trovando il meritato 1-1 al 50' grazie ad una bella conclusione di Egli in powerplay. Incassato il colpo il Lugano ha continuato a soffrire la verve dei sangallesi, che al 54' hanno trovato anche il 2-1 grazie a Mosimann. Liberissimo nello slot, l'attaccante non ha lasciato scampo all'incolpevole Zurkirchen. Con le spalle al muro i bianconeri hanno cercato la disperata reazione nel finale, ma il risultato non è più cambiato.

Per il Lugano, agganciato dal Rapperswil a quota 28 punti, si tratta della nona sconfitta nelle ultime dieci partite.

RAPPERSWIL - LUGANO 2-1 (0-0, 0-1, 2-0)

Reti: 34'20" Wellinger (Postma) 0-1; 49'05" Egli (Cervenka, Kristo) 1-1; Mosimann (Wetter, Schneeberger) 2-1.

LUGANO: Zurkirchen; Chorney, Postma; Riva, Chiesa; Wellinger, Loeffel; Jecker; Klasen, Lajunen, Zangger; Bertaggia, Sannitz, Fazzini; Suri, Romanenghi, Bürgler; Jörg, Haussener, Lammer; Walker.

Penalità: Rapperswil 3x2'; Lugano 4x2’.

Note: St.Galler Kantonalbank Arena 3'712 spettatori. Arbitri: Stricker, Piechaczek; Progin, Gnemmi.

