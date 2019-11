Mayer multato e sospeso

GINEVRA - Il Ginevra, in occasione della sfida in programma questa sera contro il Berna, non potrà contare sullo squalificato Robert Mayer. Il portiere 30enne ha infatti rimediato un turno di stop e una multa di 2'500 franchi per il colpo (pugno con il guantone) rifilato a Marcus Krüger.

L'episodio è avvenuto al 34' della sfida giocata ieri sera all'Hallenstadion. Nell'occasione Mayer aveva rimediato anche una penalità di partita.

keystone-sda.ch/ (WALTER BIERI)