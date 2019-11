Il Berna perde ancora

BERNA - La crisi del Berna è acuta, gravissima e – almeno così sembra – infinita. Pur combattivi e determinati, gli Orsi hanno infatti incassato l'ennesima sconfitta stagionale. La 16esima in 24 incontri. La truppa di coach Jalonen è caduta in casa 3-4 (ai rigori) contro l'ottimo Davos, ma ha dimostrato di non essere allo sbando. La prova? Tre volte in svantaggio (Tedenby, DuBois e Palushaj) ha sempre saputo riemergere (Sciaroni Untersander e Moser). Poi i penalty le hanno dato l'ennesimo grattacapo.

La sera di hockey ha visto piangere in casa pure lo Zurigo, sorpreso 1-2 dal Ginevra. In vantaggio con Suter dopo 3'30”, i Lions si sono fatti riprendere e superare dalla doppietta di Winnik. Ha sorriso invece il Losanna, impostosi 4-3 – con spavento finale – sul Langnau. Volati sul 4-0 in due tempi grazie ai punti di Vermin, Jooris, Junland ed Heldner, i vodesi hanno poi colpevolmente smesso di giocare. I bernesi hanno così risalito la corrente con DiDomenico, Berger ed Erni, mancando di un soffio l'aggancio.

keystone-sda.ch/STR (MARCEL BIERI)