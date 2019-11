L'Orso Sciaroni è carico: «Una bella iniezione di fiducia...»

BERNA - Questo fine settimana il Berna affronterà due squadre rivelazione di questo campionato. Gli Orsi – attualmente solo decimi in classifica con 25 punti – ospiteranno dapprima il Davos, per poi recarsi a Les Vernets di Ginevra. «Stiamo attraversando un periodo difficile ed è giunto il momento di invertire la tendenza negativa che ci ha accompagnato fino ad ora», è intervenuto l'attaccante ticinese degli Orsi Gregory Sciaroni. «Non sarà evidente affrontare due squadre in forma come Davos e Ginevra, ma per noi si tratta sicuramente di uno stimolo in più per fare bene. Dobbiamo guardare avanti e affrontare ogni partita come se fosse l'ultima».

Negli scorsi giorni il 30enne – alla seconda stagione nella Capitale – ha prolungato il proprio contratto di altri due anni... «Sono molto contento di continuare la mia avventura a Berna. Il momento non è dei più esaltanti per la squadra – soprattutto se si pensa che soltanto pochi mesi fa ci trovavamo completamente in un altro tipo di situazione (in aprile il Berna aveva vinto il campionato, ndr) – ma a livello personale questa firma è una bella iniezione di fiducia e può soltanto fare bene al mio morale».

Ricordiamo che Sciaroni ha già conquistato tre campionati svizzeri da protagonista, due con il Davos (in nove anni) e uno con il Berna (al primo tentativo). La sua permanenza nella Capitale per almeno altri due campionati potrà di conseguenza permettere al giocatore di ambire alla quarta gioia. «Nella mia carriera ho avuto la possibilità di poter militare in due formazioni che hanno sempre nutrito grandi ambizioni e questo non può fare che piacere. Berna è una piazza importante e farò di tutto per aiutare la squadra a uscire da questa situazione».

Keystone, archivio