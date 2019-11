Ambrì senza Hofer almeno per un mese

AMBRÌ - Nuova defezione in casa Ambrì. Il club biancoblù ha infatti reso noto che Fabio Hofer dovrà fermarsi per un mese, a causa di un infortunio al polso sinistro. Non è necessario un intervento chirurgico.

Ecco il comunicato del club

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che l’attaccante Fabio Hofer ha subìto una lesione legamentare al polso sinistro.

Fortunatamente l’artrorisonanza a cui si è sottoposto nella giornata di martedì ha evidenziato che non sarà necessario intervenire chirurgicamente. Il club leventinese spera di recuperare l’austriaco in tempo per la Coppa Spengler. La società biancoblù augura a Hofi un pronto e completo recupero".

TiPress