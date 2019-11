Il Lugano torna finalmente a sorridere, spazzato via il Rapperswil

LUGANO – Torna finalmente a sorridere il Lugano. I ragazzi di Kapanen hanno messo fine a una striscia di sei sconfitte consecutive superando agilmente il Rapperswil per 5-1. I bianconeri fin dai primi minuti hanno preso controllo del match, superando Bader quattro volte in 40’. È poi stato Fazzini, nell’ultimo periodo, a completare la personale doppietta e a fissare il punteggio finale. Da segnalare la prova di Zurkirchen, un vero muro per la difesa ticinese. Chiesa e compagni torneranno in pista sabato alla Valascia per il terzo derby stagionale.

Il primo tiro della serata è stato scoccato dal bastone di Kristo, che ha trovato attento Zurkirchen. A sbloccare la contesa sono stati però i padroni di casa con Sannitz, che in powerplay al 2’38’’ ha trafitto Bader. I luganesi sono stati bravi ad arginare l’offensiva sangallese e a rendersi pericolosi con Fazzini e Bertaggia. Negli ultimi minuti del primo tempo è poi arrivato anche il 2-0 firmato da Lajunen dopo una caparbia azione di Suri (18’30’’).

I padroni di casa sono andati più volte vicini alla terza segnatura a inizio del periodo centrale. I tentativi di Suri e Fazzini non hanno però trovato fortuna. Il “tris” bianconero è caduto al 27’27’’ con Lammer, bravo a concretizzare una situazione di powerplay. 3’ più tardi è poi arrivato anche il 4-0 con Fazzini, che ha freddato Bader grazie a una rapida finta. Ad accorciare le distanze ci ha pensato al 33’ Vukovic, che ha bucato per la prima volta Zurkirchen.

Dopo pochi minuti nel terzo tempo Fazzini ha visto la sua conclusione infrangersi sulla traversa. Il gioco è quindi corso veloce e senza grandi sussulti fino al 54’23’’ quando lo stesso numero 17 bianconero ha infilato la personale doppietta. Il cronometro, con la partita ormai chiusa, è quindi corso senza altri sussulti fino alla sirena finale.

LUGANO-RAPPERSWIL 5-1 (2-0, 2-1, 1-0)

Reti: 2’38’’ Sannitz (Bertaggia, Postma) 1-0; 18’30’’ Lajunen 2-0; 27’27’’ Lammer (Bürgler, Postma) 3-0; 30’29’’ Fazzini (Bertaggia) 4-0; 32’54’’ Vukovic (Ness, Schmuckli) 4-1; 54’23’’ Fazzini (Bertaggia, Riva) 5-1.

LUGANO: Zurkirchen; Chorney, Postma; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Jecker, Wellinger; Klasen, Lajunen, Suri; Bertaggia, Sannitz, Fazzini; Lammer, Romanenghi, Bürgler; Zangger, Haussener, Jörg.

Penalità: Lugano 4x2’ Rapperswil 3x2’.

Note: Cornèr Arena 5580 spettatori. Arbitri: Urban, Schrader, Kovacs, Cattaneo.

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)