La perla di Toni Rajala è valsa i quarti al Bienne...

BIENNE - Nella serata di ieri - martedì 19 novembre - il Bienne ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions Hockey League, in virtù del successo maturato in casa contro l'Augsburg (2-1 all'overtime) nel match di ritorno della competizione europea (all'andata in terra tedesca la sfida era terminata in parità (2-2).

Le reti elvetiche sono state siglate da Kessler (22') e Rajala (64') con il finlandese che ha regalato la qualificazione ai suoi con una rete di pregevole fattura... (vedi video in allegato).