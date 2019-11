Crisi-Lugano: a Davos arriva la sesta sconfitta consecutiva

DAVOS - Ancora nulla da fare per il Lugano. La squadra di Kapanen, superata 3-2 dal Davos, è incappata nella sesta sconfitta consecutiva. Ai bianconeri non sono bastate le due reti di Bertaggia e Lammer ottenute nel giro di 17 secondi a cavallo di metà partita. Dubois, Rantakari e Corvi hanno infatti girato la contesa in favore dei grigionesi. Prossimo, delicatissimo, impegno per i sottocenerini: venerdì quando alla Cornèr Arena arriverà il Rapperswil.

La prima occasione della serata è capitata sul bastone di Riva, che da pochi passi non è riuscito ad infilare il disco. La reazione grigionese non si è fatta attendere ma le conclusioni di Ambühl e Baumgartner sono state ben contenute da Zurkirchen. È stato poi lo stesso estremo difensore dei bianconeri a rendersi protagonista in un primo tempo che si è chiuso sul risultato di 0-0.

I gialloblù hanno continuato a farsi preferire anche in avvio di periodo centrale, senza però riuscire a infrangere il muro eretto da Chiesa e compagni. A sbloccare la contesa sono stati quindi gli ospiti che, con Bertaggia prima e Lammer poi, hanno trovato due reti nel giro di 17’’ al primo vero momento di pressione. Ad accorciare le distanze ci ha pensato Dubois al 33’12’’, con un missile che non ha lasciato scampo alla difesa luganese. Si è così andati alla seconda pausa con i ticinesi in vantaggio per 2-1.

In avvio di terzo tempo gli “Stambecchi” hanno trovato il pareggio grazie ad un tiro di Rantakari (41’05’’). La situazione si è definitivamente complicata per i sottocenerini al 48’33’’ quando, in superiorità numerica, Corvi ha regalato il primo vantaggio della serata ai gialloblù. A 5’ dalla fine Klasen non è riuscito a concretizzare una ghiotta occasione per il pareggio. Si è così arrivati all’assalto finale di Fazzini e soci, che non ha però prodotto risultati obbligando il Lugano al sesto k.o. filato.

Nell'altro match della serata di National League ha sorriso il Ginevra, sbarazzatosi 6-2 del Rapperswil. Avanti 2-0 al 20' e 4-1 al 40', le Aquile hanno controllato poi senza problema il tentativo di rientro sangallese cancellando, con Rod (tripletta per lui), il punto della speranza di Clark.

DAVOS-LUGANO 3-2 (0-0, 1-2, 2-0)

Reti: 29’21’’ Bertaggia (Sannitz) 0-1; 29’38’’ Lammer (Suri, Haussener) 0-2; 33’12’’ Dubois (Stoop) 1-2; 41’05’’ Rantakari (Lindgren, Paschoud) 2-2; 48’33’’ Corvi (Rantakari) 3-2.

LUGANO: Zurkirchen; Chorney, Postma; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Wellinger, Jecker; Klasen, Lajunen, Fazzini; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Suri, Romanenghi, Lammer; Jörg, Haussener, Zangger.

Penalità: Davos 1x2’, Lugano 3x2’.

Note: Vaillant Arena 3’419 spettatori. Arbitri: Lemelin, Wiegand, Obwegeser, Duarte.

keystone-sda.ch/ (GIAN EHRENZELLER)