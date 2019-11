Il Losanna ci crede: «Vogliamo vincere la Champions»

LOSANNA - Il Losanna ha raggiunto i quarti di finale di Champions Hockey League ed è un risultato storico per la truppa allenata da Peltonen (2-1 a Plzen all'andata, 4-4 all'overtime al ritorno).

I vodesi continuano a sfornare prestazioni convincenti soprattutto in Europa, anche se non è stato per niente semplice avere la meglio sugli avversari di serata. «È stata una sfida molto difficile, il Plzen è forte e si è rivelato un avversario pericoloso», ha analizzato il capitano del Losanna Etienne Froidevaux. «La differenza l'abbiamo fatta all'andata, dove siamo stati bravi a disputare una partita solida e a vincere in trasferta».

Dove può arrivare questo Losanna? «Conquistare la Champions League è uno dei nostri obiettivi, siamo carichi e vogliamo arrivare fino in fondo. Grazie a questa competizione stiamo rafforzando lo spirito di squadra, visto che passiamo ancora più tempo insieme durante le lunghe trasferte. In Europa le partite sono inoltre intense e – misurandoci con squadre di alto livello – abbiamo la possibilità di crescere ulteriormente e di sfruttare questo vantaggio in campionato. Affrontiamo ogni match di Champions League come se fossimo nei playoff».

In campionato la truppa di Peltonen occupa invece la quinta posizione in classifica con 33 punti dopo 21 incontri. Forse un po' al di sotto delle aspettative visto il potenziale della squadra... «Siamo consapevoli che quando le cose vanno bene siamo in grado di battere chiunque, ma purtroppo ci manca ancora un po' di costanza. Dobbiamo cercare di giocare allo stesso livello per tutti i 60', invece in alcuni momenti dei match diventiamo passivi, nervosi e rischiamo di essere sorpresi da un istante all'altro».

Questo fine settimana il Losanna farà visita venerdì al Berna e ospiterà il Ginevra il giorno seguente. «Sono due match importanti, molto sentiti e mi auguro che questa qualificazione possa dare alla squadra la carica necessaria per raccogliere due successi. Il compito del capitano? È un grande onore poter ricoprire questo ruolo e ogni giorno che passa imparo qualcosa di nuovo. Anche se sono il giocatore che porta la “C” sulla maglietta, ci sono molti leader nel gruppo ed è questo che conta di più. A Losanna siamo molto uniti e stiamo cercando di creare qualcosa di importante».

keystone-sda.ch/STR (Samuel Golay)