Sul ghiaccio di Davos il Lugano è chiamato al riscatto

DAVOS - Questa sera si disputano due partite di National League: Davos-Lugano e Ginevra-Rapperswil. Per l'occasione i bianconeri proveranno a riscattare le ultime opache prestazioni, dove hanno perso ben cinque partite di fila, nell'ordine con Ambrì, Ginevra, Bienne, Zurigo e Langnau.

Una vittoria sarebbe importante soprattutto per il morale, ma anche per la graduatoria. La truppa di Kapanen occupa infatti attualmente l'ottava posizione in classifica con 25 punti, gli stessi di Friborgo e Berna, anche se i burgundi sono scesi sul ghiaccio una volta in meno.

Dal canto loro i grigionesi sono la rivelazione di questo campionato. I ragazzi di Wohlwend – attualmente quinti (32 punti), ma con ben cinque partite da recuperare rispetto alla capolista Zurigo (43) – sono reduci dalla sconfitta casalinga con il Ginevra (2-3), ma prima della sfida contro le Aquile avevano incamerato la bellezza di otto successi consecutivi, calcolando anche il match di Coppa Svizzera proprio contro il Lugano.

keystone-sda.ch/ (Davide Agosta)