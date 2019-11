Vicky Mantegazza ci mette la faccia: “Vi chiedo scusa, ma sosteneteci”

LUGANO – Il pessimo momento vissuto, le prestazioni che mancano, i risultati che non arrivano e la classifica che si è fatta improvvisamente brutta... a Lugano sono sull'orlo di una crisi. Per tentare di evitare che questa si concretizzi, in tutta la sua fragorosa drammaticità, Vicky Mantegazza ha deciso di metterci la faccia. Di rivolgersi ai tifosi chiedendo loro pazienza e sostegno. Non negando i problemi, ma ammettendo le difficoltà di un club ambizioso per natura.

“Vi chiediamo sostegno e di non metterci ulteriore pressione, che non serve e non aiuta. Credetemi, siamo i primi a non essere soddisfatti degli attuali risultati e del rendimento, ma dobbiamo rimanere uniti e uscirne tutti insieme, come una grande squadra. Sì, perché la squadra siete anche voi”, ha scritto su facebook la presidente. Remare tutti insieme nella stessa direzione per arrivare alla meta. Pensiero giusto, speranza fondata. I fan di sicuro apprezzeranno la sua sentita richiesta d'aiuto. DImostreranno pazienza. Per quanto non è dato saperlo.

TI-Press (foto d'archivio)