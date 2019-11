Berthon continua a Ginevra

GINEVRA – Eliot Berthon continuerà a vestire la maglia del Ginevra ancora a lungo. Il 27enne si è infatti accordato con le Aquile per un rinnovo che ha portato la scadenza del suo contratto alla primavera del 2022.

Tornato alla corte di Chris McSorley nel 2018 (dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile e aver debuttato in National League nel 2010/11), in poco meno di un anno e mezzo l'attaccante ex Ambrì ha totalizzato 2 gol e 12 assist in 76 partite.

Keystone (foto d'archivio)