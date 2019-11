Ambrì punito ai supplementari, alla Valascia passa il Losanna

AMBRÌ - Si chiude con un’altra sconfitta il weekend dell’Ambrì. Bianchi e compagni, dopo il rovescio di venerdì a Friborgo, sono stati superati anche dal Losanna - alla Valascia - con il risultato di 2-1 dopo i supplementari. Ai sopracenerini non è bastata la rete di Flynn, che aveva pareggiato la contesa nel secondo periodo. I vodesi si sono imposti grazie alle segnature di Genazzi nel primo tempo e Jeffrey nel prolungamento. I biancoblù torneranno sul ghiaccio sabato prossimo, quando in Leventina arriverà il Lugano per il terzo derby stagionale.

I primi a rendersi pericolosi, grazie a un powerplay, sono stati gli ospiti, che hanno però trovato sulla loro strada un attento Manzato. I vodesi hanno continuato a farsi preferire sul piano delle occasioni create, senza però riuscire ad incidere. A sbloccare la contesa ci ha quindi pensato Genazzi con un preciso tiro in superiorità numerica al 18’38’’. Si è così andati alla prima pausa con i biancorossi in vantaggio.

I leventinesi hanno provato in avvio di secondo tempo a rendersi per la prima volta pericolosi dalle parti di Stephan, senza però riuscire a trovare conclusioni pericolose. A rimettere in parità la contesa ci ha quindi pensato Flynn, che ha infilato da pochi passi la prima rete ticinese della serata al 30’22’’. Nonostante un gioco più dinamico si è arrivati alla seconda sirena senza altre marcature.

La terza frazione di gioco ha visto inizialmente Manzato opporsi con successo alle offensive di Kenins e compagni. Senza altri grandi sussulti il cronometro è corso rapido fino ai minuti finali, quando i sopracenerini hanno sfiorato la rete con Zwerger. Si è così andati al supplementare. I prolungamenti sono stati decisi, dopo una serie di occasioni per entrambe le compagini, dal punto risolutore di Jeffrey, che ha chiuso la contesa a pochi secondi dalla sirena che avrebbe mandato tutti ai rigori.

AMBRÌ-LOSANNA d.s. 1-2 (0-1, 1-0, 0-0, 0-1)

Reti: 18’38’’ Genazzi (Frick, Emmerton) 0-1; 30’22’’ Flynn (Upshall) 1-1; 64’38’’ Jeffrey (Junland) 1-2.

AMBRÌ: Manzato; Fischer, Plastino; Dotti, Fohrler; Jelovac, Ngoy; Payr; Hofer, Müller, D’Agostini; Zwerger, Flynn, Upshall; Bianchi, Goi, Trisconi; Egli, Dalpian, Neuenschwander; Rohrbach.

Penalità: Ambrì 3x2’ +1x10’ Losanna 2x2’

Note: Valascia 4'807 spettatori. Arbitri: Urban, Vikman, Kehrli, Gnemmi.

keystone-sda.ch/STR (Samuel Golay)