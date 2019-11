Rockets travolti dai Lions

KÜSSNACHT - La 20esima partita di Swiss League non ha sorriso ai Ticino Rockets, sconfitti 9-3 fuori casa dai GCK Lions. Per i rivieraschi sono andati in rete Mazzolini, Portmann e Lee Roberts, mentre per i locali i protagonisti sono stati Bruschweiler, Backman, Berni, Fuhrer, Hayes, Rizzello e Chiquet, con i primi due che hanno siglato una doppietta a testa.

La compagine ticinese occupa sempre l'ultimo posto in classifica con 13 punti, quattro lunghezze in meno rispetto all'Academy Zug pernultimo (17).

Tipress, archivio