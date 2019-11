Spooner, prime gioie: doppietta in KHL

MINSK (Bielorussia) - Separatosi dal Lugano lo scorso 21 ottobre e passato alla Dinamo Minsk, il canadese Ryan Spooner ha trovato ieri le sue prime reti in KHL. L'attaccante, che a Lugano era subito finito ai margini del progetto, ha siglato una doppietta nel match vinto 4-3 contro il Vityaz Podolsk (nel video la pregevole rete del momentaneo 2-2).

Da segnalare che nella partita precedente - vinta 6-5 ai rigori contro il Nizhny Novgorod -, Spooner aveva trasformato il penalty decisivo.

Sin qui, dopo 7 partite con la Dinamo Minsk, il canadese ha totalizzato 2 reti e 3 assist.

NHL: 48

AHL: 41

KHL: 1 and counting



Congrats on you first goal, Ryan Spooner 🇨🇦. pic.twitter.com/RiImXPWU8N