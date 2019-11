Esame doppio per l'Ambrì, trappole per il Lugano

AMBRÌ/LUGANO - Due partite complicate per l'Ambrì, una delicata per il Lugano: il weekend si preannuncia caldo per le ticinesi

Ultimi della graduatoria, i biancoblù saranno questa sera di scena a Friborgo, mentre domani ospiteranno il Losanna. Sfideranno, ovvero, rispettivamente l'avversario più in forma del momento e una delle squadre più efficaci in trasferta.

Spunti interessanti dal fine settimana sopracenerino? In pista si vedrà, al debutto, il nuovo arrivato Scottie Upshall, che ha potuto approfittare della pausa per levarsi di dosso un po' di ruggine e fare pratica sulle piste europee. Salutato Hrachovina, Cereda dovrebbe secondo logica poter poi tornare a inserire Conz nel foglio partita. Per il resto, tenuto conto dei tanti assenti, le scelte del coach saranno quasi obbligate. Non che questo tolga competitività alla squadra, capace di vincere due dei tre confronti giocati prima della sosta; con qualche alternativa in più, pensare di spremere qualche punto contro Dragoni e Leoni sarebbe in ogni caso stato più semplice.

I bianconeri saranno invece impegnati solo domani, alla Cornèr Arena, contro il Langnau. Sulla carta l'incrocio parrebbe comodamente alla portata per il Lugano il quale, però, reduce da quattro sconfitte una dietro l'altra e soprattutto dalla scoppola di Zurigo, è al momento pieno di dubbi. Di fronte poi, i ragazzi di coach Kapanen si troveranno una tra le squadre più “rognose” del campionato. Un gruppo che non bada troppo allo spettacolo e che, nella sua ricerca del successo, riesce a far giocare male chi si trova di fronte. Già in difficoltà, per rialzarsi e rendere un po' più salda la classifica, Chiesa e soci dovranno quindi prima di tutto evitare le trappole ospiti. E in seguito ritrovare il ritmo e l'intensità smarriti. Non sarà semplice.

