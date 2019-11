Il Friborgo perde Marchon

FRIBORGO - Nathan Marchon sarà costretto a fermarsi ai box per molte settimane. Come anticipato da Le Matin, l'attaccante si è infortunato durante la pausa - particolarità ed entità del problema non sono state rese note - e per questo non potrà dare una mano ai suoi nella rincorsa ai playoff.

In stagione il 22enne è sceso in pista in 15 occasioni, senza mettere a referto alcun punto.

Keystone (Foto d'archivio)