«Herburger? Velocità e visione di gioco: risponde alle nostre necessità»

LUGANO - Dopo il colpo Mark Arcobello, che in estate si trasferirà dalla Capitale alle rive del Ceresio, per il futuro il Lugano ha annunciato l’innesto di un secondo centro di ruolo. In mattinata i bianconeri hanno infatti ufficializzato l’accordo fino al 2022 con Raphael Herburger, attaccante austriaco con licenza svizzera che verrà prelevato dal Salisburgo. Dalla EBEL alle piste elvetiche, che aveva già solcato tra il 2013 e il 2016 con la maglia del Bienne, totalizzando in 154 partite un bottino di 65 punti (29 gol, 36 assist).

«Conosco Raphael da diversi anni, è un centro two-ways con esperienza a livello internazionale e che conosce già il nostro campionato - esordisce Hnat Domenichelli, GM del Lugano - In questi anni si è ritagliato un ruolo dominante in EBEL, diventando uno dei pilastri del Salisburgo. Nel suo palmarès ci sono anche due titoli austriaci».

Quali sono le sue caratteristiche?

«È un giocatore molto fluido e con un ottimo pattinaggio. Tra le sue qualità c’è anche la grande visione di gioco, dote che sarà sicuramente preziosa anche in powerplay. Attualmente, proprio in powerplay, è il centro della prima linea del Salisburgo: prevedo che anche da noi ricoprirà un ruolo importante».

Per Herburger, dopo l’esperienza ai Seelanders, sarà la seconda occasione in Svizzera.

«Quando è partito da Bienne aveva 26 anni, oggi è diventato un giocatore più completo, con alle spalle anche un’Olimpiade e diversi Mondiali. Attualmente, con 9 reti e 15 assist nelle prime 16 partite, è il capocannoniere della EBEL. Tornerà in Svizzera con molta fame e avrà la sua chance per ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nel nostro campionato».

L’operazione, considerando la licenza svizzera di cui dispone l’attaccante, potrebbe rivelarsi davvero interessante.

«Nei primi mesi del campionato sono andato in Austria per monitorare diversi giocatori. La sua licenza svizzera lo rende un elemento molto attrattivo e risponde alle nostre necessità. Proiettandoci alla prossima stagione vogliamo essere più veloci a livello di centri e avere diverse opzioni. In Raphael ho visto una bella possibilità perché vogliamo anche avere un gioco più offensivo. Ci aiuterà», conclude Hnat Domenichelli.

Keystone