Nuovo attaccante a Lugano: biennale ad Herburger

LUGANO – Nel puzzle del Lugano del futuro è stato inserito un nuovo tassello. Dalla Cornèr Arena è infatti arrivata la conferma dell'ingaggio, per le prossime due stagioni, dell'austriaco Raphael Herburger. Il 30enne del RB Salisburgo – che ha licenza svizzera – ha già giocato in National League: tra il 2013 e il 2016 ha vestito la maglia del Bienne, con la quale ha collezionato 29 gol e 36 assist in 152 partite.

Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

"Dopo Mark Arcobello l’Hockey Club Lugano comunica l’ingaggio per il futuro di un secondo centro di ruolo. Raphael Herburger vestirà la maglia bianconera per le stagioni 2020/21 e 2021/22.

Herburger (178 cm. x 78 kg., “left”) è un attaccante austriaco nato il 02.01.1989 a Dornbirn ma dispone della licenza hockeystica svizzera. Centro two-ways, si è distinto in carriera in modo particolare per la sua velocità di pattinaggio e la sua innata visione di gioco.

Nella stagione 2008/2009 ha esordito nel massimo campionato austriaco (EBEL) con la casacca del Klagenfurt che ha indossato fino al 2013, conquistando due titoli nazionali. Tra il 2013 e il 2016 ha disputato tre campionati in National League con il Bienne, totalizzando 154 partite con un bottino di 65 punti (29 gol, 36 assist).

Rientrato in Patria, è dal 2016 uno dei trascinatori nella EBEL e in Champions Hockey League dei Red Bull Salisburgo con i cui colori veleggia da quattro stagioni attorno alla ragguardevole quota di 30 punti a campionato.

Attualmente è il leader assoluto della classifica marcatori della EBEL con 9 reti e 15 assist (24 punti) nelle prime 15 partite.

Herburger ha partecipato con la Nazionale austriaca ai Giochi Olimpici del 2014 a Sochi e a tre edizioni dei campionati del mondo del gruppo A (2013, 2015, 2019)."

Keystone (Foto d'archivio)