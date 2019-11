LANGNAU – Larri Leeger rimarrà a Langnau ben oltre il 2020.

In scadenza di contratto, come riportato da Watson.ch il 33enne ha infatti trovato un accordo con i Tigers per un rinnovo biennale. Agli ordini di coach Ehlers, alla Ilfishalle, il difensore ha totalizzato 17 punti (4 gol) in 74 match.

Keystone (foto d'archivio)