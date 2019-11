Rockets sconfitti in casa

KLOTEN - La 19esima partita di Swiss League non ha sorriso ai Ticino Rockets, battuti fra le mura amiche dal Kloten con il risultato di 3-0. Grossniklaus ha aperto le danze al 6' in superiorità numerica, dopodiché la sfida è rimasta sull'1-0 fino al 54', momento in cui Lemm - sempre in powerplay - ha siglato il 2-0. A porta sguarnita Truttmann ha poi fissato il punteggio sul 3-0 finale.

La truppa di Reinhard guarda sempre tutti dal basso della classifica con 13 punti, quattro lunghezze in meno dell'Academy Zugo (17) e cinque in meno del Winterthur (18). Il Kloten mantiene invece la vetta della graduatoria insieme all'Ajoie (41).

Tipress, archivio