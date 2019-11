Lugano senza argomenti: a Zurigo arriva il quarto ko consecutivo

ZURIGO - Altro boccone amaro per il Lugano. La squadra di Kapanen è stata nettamente superata per 7-2 dallo Zurigo, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. I bianconeri, che hanno schierato per la prima volta Postma, non sono mai riusciti a mettere in difficoltà i lanciatissimi Lions i quali si sono garantiti un’agevole vittoria grazie a cinque reti trovate nei primi 40’ di gioco. I ticinesi, che hanno visto andare in rete Lammer e Fazzini, torneranno in pista sabato quando alla Cornér Arena arriverà il Langnau.

Nonostante un buon avvio di gara i bianconeri hanno dovuto capitolare al 4’39’’ quando Bodenmann ha insaccato l’1-0 alla prima occasione della serata. La reazione luganese non si è fatta attendere con Suri che ha colpito il palo pochi istanti più tardi. Alla prima situazione di superiorità numerica i Lions hanno poi trovato il raddoppio con Blindenbacher (11’12’’). Ad accorciare le distanze ci ha pensato Lammer al 15’59’’ che, ben imbeccato da Romanenghi, non ha lasciato scampo a Ortio. Sul finale del primo periodo i ticinesi non sono riusciti a sfruttare un 5c3 e si è cosi andati alla pausa con lo Zurigo in vantaggio (2-1).

Il secondo periodo ha visto i padroni di casa andare subito in rete con Krüger che ha concretizzato una ripartenza micidiale. Gli ospiti non sono riusciti a trovare gli argomenti per reagire e così Roe, sfruttando un errore di Riva, ha siglato il quarto gol al 30’12’’. La situazione per Chiesa e compagni è precipitata quando Bodenmann ha trovato il 5-1 qualche istante più tardi.

Il terzo tempo ha visto gli zurighesi trovare subito la terza segnatura con Baltisberger che non ha lasciato scampo a Müller. Prima della sirena, con la partita che non aveva più nulla da dire, sono arrivate le reti di Bodenmann (tripletta per lui) e Fazzini che hanno fissato il definitivo punteggio sul 7-2.

Nell'altro match della serata il Friborgo ha piegato il Ginevra all'overtime 2-1, grazie ai sigilli di Desharnais (18') e capitan Sprunger (64'). Di Tömmernes il momentaneo pareggio (38').

ZURIGO - LUGANO 7-2 (2-1, 3-0, 2-1)

Reti: 4’39’’ Bodenmann (Berni) 1-0; 11’12’’ Blindenbacher 2-0; 15’59’’ Lammer (Romanenghi) 2-1; 21’37’’ Krüger (Baltisberger, Hollenstein) 3-1; 30’12’’ Roe (Wick, Suter) 4-1; 31’37’’ Bodenmann (Hollenstein, Krüger) 5-1; 46’06’’ Baltisberger (Noreau) 6-1; 48’35’’ Bodenmann (Krüger) 7-1; 55’38’’ Fazzini (Suri, Klasen) 7-2.

LUGANO: Müller; Chorney, Postma; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Wellinger, Jecker; Klasen, Lajunen, Fazzini; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Suri, Romanenghi, Lammer; Jörg, Haussener, Vedova.

Penalità: ZSC 5x2’ +1x10’ HCL 2x2’.

Note: Hallenstadion 9411 spettatori. Arbitri: Stricker, Mollard, Kaderli, Ambrosetti.

keystone-sda.ch/ (ENNIO LEANZA)