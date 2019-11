Lulea padrone nella Capitale: Berna battuto 3-0

BERNA - Serata complicata e cammino che si fa decisamente in salita per il Berna, battuto 3-0 dagli svedesi del Lulea nell'andata degli ottavi di finale di Champions Hockey League. Dopo un primo tempo combattuto e chiusosi a reti inviolate, gli Orsi di Jalonen hanno sbandato a inizio secondo periodo, dove sono arrivate le tre marcature decisive di Lundkvist (24'), Kovacs (27') e Brannstrom (28'). Nel match di ritorno, la prossima settimana in Svezia, al Berna servirà un'impresa.

Ottima operazione invece del Losanna, che ha espugnato 2-1 la pista del Plzen. Colpiti al 35' da Pour, i vodesi hanno ribaltato lo score grazie e Vermin (38') e Genazzi (57').

Può sorridere anche lo Zugo, che torna con un buon 3-3 dalla trasferta in Finlandia contro il Tappara Tampere. Per i Tori a segno Simion (0-1), Alatalo (0-2) e Hofmann, che ha firmato il definitivo 3-3 al 43' dopo la rimonta dei finnici.

Buon pareggio anche per il Bienne, che in rimonta ha impattato 2-2 in trasferta contro gli Augsburger Panther. Sotto 2-0 alla fine del secondo tempo, i Seelanders hanno reagito e trovato il pareggio grazie a Ullstrom e Rajala.

Ottavi di finale, tutte le partite d'andata:

Yunost Minsk-Monaco 2-3

Färjestad-Frölunda 6-3

Plzen-Losanna 1-2

Skelleftea-Djurgarden 3-3

Tappara Tampere-Zugo 3-3

Augsburger Panther-Bienne 2-2

Berna-Lulea 0-3

Domani sera

18.00 Hradec Kralove-Mannheim

keystone-sda.ch/ (PETER SCHNEIDER)