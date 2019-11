La giovane Nazionale stupisce: due punti totali per Bertaggia e Fazzini

KREFELD (Germania) - Nella giornata di ieri - domenica 10 novembre - la Nazionale Svizzera di Patrick Fischer ha conquistato la Deutschland Cup.

La selezione rossocrociata – per la terza volta sul gradino più alto del podio, dopo le edizioni del 2001 e del 2007 – si è resa protagonista di un torneo davvero positivo e alla fine ha chiuso con 6 punti in classifica, davanti a Germania (5), Russia (4) e Slovacchia (3).

Si è trattato di un test davvero positivo per i giovani elvetici chiamati in causa, fra cui ricordiamo figuravano anche i ticinesi Bertaggia, Fazzini, Simion e Fuchs, così come il biancoblù Müller. I due attaccanti del Lugano hanno messo a referto due punti a testa in tre partite (due gol per Bertaggia, una rete e un assist per Fazzini), mentre Fuchs è finito per ben tre volte sul foglio arbitrale (un gol e due passaggi vincenti per lui). Dal canto loro Simion e Müller non hanno colto punti personali, ma sono scesi entrambi sul ghiaccio molto tonici, contribuendo anche loro sensibilmente alla vittoria finale. Ricordiamo che Fazzini e Fuchs sono stati schierati costantemente in prima linea a fianco dell'attaccante dello Zurigo Suter, Top Scorer del torneo con 7 punti (tre reti e quattro assist). Da segnalare inoltre le ottime prove dei cinque esordienti: Moy (4 punti totali), Egli, Le Coultre, Nyffeler e Maillard.

Per la cronaca nella giornata di ieri la Svizzera è caduta ai rigori contro la Russia (3-4) nell'ultimo impegno della competizione, ma ha potuto approfittare della battuta d'arresto della Germania all'overtime. I padroni di casa – che vincevano 2-1 fino al 56' – sono infatti caduti nel finale contro la Slovacchia (2-3), permettendo così alla truppa di Fischer di salire sul gradino più alto del podio e di centrare così un successo che mancava dal lontano 2007.

keystone-sda.ch/ (Marcel Kusch)