Una buona Svizzera cede ai rigori

KREFELD (Germania) - Dopo il convincete successo sulla Slovacchia e quello ottenuto all'ultimo respiro contro la Germania, la giovane e frizzante Svizzera di Patrick Fischer si è arresa ai rigori contro la Russia suo terzo impegno alla Deutschland Cup. In vantaggio sino a pochi minuti dal 60', gli elvetici sono stati raggiunti e piegati 4-3 ai penalty.

Chiuso il primo tempo in svantaggio per effetto della rete di Bryukin al 19', gli uomini di Fischer hanno iniziato nel migliore dei modi il secondo periodo, con Le Coultre che ha impattato la contesa su assist di Suter e Fuchs (22'). Al 28' la Russia, dopo una bella iniziativa di Tsyplakov, si è riportata in vantaggio grazie a Ilyn, che da distanza ravvicinata non ha lasciato scampo a Nyffeler.

Tonici e pimpanti, nel terzo tempo i rossocrociati hanno spinto, trovando dapprima il pari al 42' con Moy e poi il 3-2 in powerplay grazie al ticinese Alessio Bertaggia (bella conclusione al volo). Dopo due occasioni non sfruttate con l'uomo in più sul ghiaccio, la Svizzera è però stata acciuffata al 57', con il sigillo di Igumnov che ha spedito tutti all'overtime.

Tante occasioni ma nessun gol al supplementare, con i penalty che hanno infine premiato la Russia. Alla trasformazione di Suter - unico rossocrociato a segno - hanno risposto Igumnov, Galimov e Kodola.

In classifica la Svizzera si trova a quota 6 punti ed è ancora in corsa per il successo finale, a patto che la Germania (4) non conquisti tre punti nell'ultimo match contro la Slovacchia (ingaggio d'inizio alle 14.30).

keystone-sda.ch/ (Marcel Kusch)