La Svizzera doma la Slovacchia, in rete anche Fuchs e Bertaggia

KREFELD (Germania) - Buona la prima per la Nazionale svizzera alla Deutschland Cup. La giovane selezione allenata da Patrick Fischer si è ben comportata sul ghiaccio e ha liquidato i rivali di giornata della Slovacchia con il punteggio di 5-2.

Per l'occasione l'head-coach dei rossocrociati ha deciso di schierare in prima linea Fazzini, Fuchs e Suter, mentre in terza i ticinesi Bertaggia e Simion insieme al biancoblù Müller. Nel primo tempo le due squadre si sono equivalse e - nonostante qualche buona trama da ambo le parti - il punteggio non si è sbloccato.

Le reti sono poi arrivate nella seconda parte del periodo centrale - a cavallo fra l'11' e il 18' - momento in cui la truppa di Fischer ha realizzato la bellezza di tre reti con Fuchs, Bertaggia e l'esordiente Moy, andando di conseguenza alla seconda pausa sul 3-0.

Nel terzo conclusivo la Nazionale è stata abile a controllare il risultato fino al 16', dopodiché - quando sembrava che la pratica fosse ormai stata sbrigata - la Slovacchia ha avuto un sussulto e nel giro di 30 secondi ha siglato due segnature con Krivosik e Kudrna (2-3). Sulle ali dell'entusiasmo Sukel e compagni si sono buttati in avanti alla ricerca del pareggio che non è arrivato, anzi. I rossocrociati hanno immediatamente realizzato il 4-2 con Prassl (17') per poi chiudere la questione al 60' con Suter a porta vuota(5-2).

Questa sera avrà luogo la seconda partita della Deutschland Cup fra la Germania e la Russia (ore 19.45). Dal canto suo la Svizzera scenderà nuovamente in pista sabato contro i padroni di casa (ore 13).