Patrick Fischer-Tommy Albelin, la coppia non scoppia

BERNA - Tommy Albelin continuerà a sedere sulla panchina della Nazionale - accanto a Patrick Fischer - fino al 2024. Swiss Ice Hockey ha infatti comunicato di aver prolungato il contratto dell'assistente allenatore svedese.

Il 55enne è in rossocrociato fin dal 2016/17; prima era stato scout per i Toronto Maple Leafs e assistant-coach per i New Jersey Devils e per gli Albany Devils (in AHL).

«Apprezzo molto il lavoro con Swiss Ice Hockey, i giocatori e gli allenatori – ha raccontato proprio il coach scandinavo - e sono felice di proseguire su questa strada e ringrazio per la fiducia accordatami».

Keystone (foto d'archivio)