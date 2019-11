Postma ha firmato: quest'anno sarà bianconero

LUGANO - Paul Postma è un giocatore del Lugano e lo sarà almeno fino alla prossima primavera. Arrivato alla Cornèr Arena il 23 ottobre scorso, in queste due settimane di allenamento con la squadra il difensore canadese ha convinto coach Kapanen e Hnat Domenichelli, che hanno così deciso di ingaggiarlo fino al termine del campionato.

Nella prima parte di questa stagione Postma ha vestito la maglia del Metallurg Magnitogorsk con la quale, in KHL, ha totalizzato 2 assist in 10 match.

Di seguito il comunicato del club bianconero:

"L’Hockey Club Lugano comunica di aver siglato un contratto valido fino al termine della stagione 2019/20 con il difensore canadese Paul Postma che dallo scorso 23 ottobre 2019 si sta allenando agli ordini di Sami Kapanen.

Paul Postma (191 cm. x 90 kg, “right”) è nato il 22.02.1989 a Red Deer (Alberta). Si è messo in particolare evidenza in età juniores nel campionato della Western Hockey League (WHL) con i colori degli Swift Current Broncos e dei Calgary Hitmen, tanto da stabilire nel campionato 2008/2009 il record assoluto di punti in una singola stagione per un difensore (84 punti) e da essere premiato per il miglior +/- (+67).

Draftato nel 2007 al settimo round, ha giocato complessivamente 204 gare (34 punti) in NHL con le maglie degli Atlanta Trashers, dei Winnipeg Jets e dei Boston Bruins e 239 gare (154 punti) in AHL con le maglie dei Chicago Wolves, dei St. John Ice Caps, dei Manitoba Moose e dei Providence Bruins.

Nella scorsa stagione Postma è sceso in pista per 61 partite con l’Ak Bars Kazan con un bottino di 10 reti e 21 assist, partecipando all’All Star Game della Kontinental Hockey League (KHL)."

TI-Press