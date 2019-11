Atte Ohtamaa in Kazakistan

NUR-SULTAN (Kazakistan) - Chiuso il capitolo relativo al Lugano, Atte Ohtamaa comincerà a scrivere quello riguardante il Barys Nur-Sultan.

Come ufficializzato dal club della capitale kazaka, il 31enne difensore visto fino al weekend scorso alla Cornèr Arena (3 punti - 1 gol - in 18 match) ha infatti firmato un contratto fino al termine della corrente stagione. Per il finlandese si tratta di un ritorno in KHL, Lega nella quale, tra il 2014 e il 2018, ha vestito prima la maglia dello Jokerit e in seguito quella dell'Ak Bars Kazan.

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)