Disco in faccia, Riat fuori tre settimane

BIENNE - Antti Törmänen non potrà contare su Damien Riat per almeno tre settimane. Colpito in faccia da un disco durante il match di sabato a Lugano, come riportato dal Journal du Jura il 22enne è rimasto in osservazione in ospedale fino a lunedì prima di essere dimesso. Declinato l'invito a partecipare alla Deutschland Cup (chiamato Luca Hischier al suo posto), l'attaccante osserverà un periodo di riposo prima di tornare al servizio della squadra.

In stagione Riat ha totalizzato 6 punti (2 gol) in 16 incontri.

keystone-sda.ch/ (ANTHONY ANEX)