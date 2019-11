Tegola Ginevra: Wick fuori tre mesi

GINEVRA - Per i prossimi tre mesi Jeremy Wick non potrà aiutare il Ginevra nella sua rincorsa alla qualificazione ai playoff. Il 30enne nativo di Grand Valley, in Ontario, ha infatti subito un infortunio nella sfida del weekend contro il Lugano. Già finito domenica sotto i ferri, l'attaccante sarà costretto a fermarsi per circa tre mesi.

Nelle prime 18 partite della stagione, Wick ha messo insieme 4 punti (2 gol).

keystone-sda.ch/ (WALTER BIERI)