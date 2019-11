«L'infortunio di Upshall? Superato. Era vicino a un nuovo contratto in NHL»

AMBRÌ - Si può dubitare delle qualità di un giocatore che in carriera ha collezionato più di 800 partite in NHL? No, il curriculum pesa sempre. L'unica preoccupazione che i tifosi dell'Ambrì potrebbero avere su Scottie Upshall riguarda le sue condizioni fisiche. Il 36enne attaccante canadese è infatti reduce da un anno senza hockey a causa di un brutto infortunio a un ginocchio.

«E proprio per questo, visto che appunto le sue qualità sono fuori discussione, abbiamo voluto constatare personalmente le condizioni del nordamericano - ha puntualizzato Paolo Duca, ds alla Valascia - Lo abbiamo ingaggiato perché costretti a far fronte all'assenza di Sabolic e anche al prolungarsi del recupero di Novotny: non potevamo perdere tempo, ci serviva che fosse subito disponibile e pronto».

Quindi visite mediche...

«Quelle sono state effettuate ieri sera (domenica, ndr) e sono state superate molto bene. Su Upshall avevamo preso le nostre informazioni. Sapevamo che stava bene e che, dopo un PTO con Dallas, era andato vicino a strappare un nuovo contratto in NHL. Però, tenuto conto dell'infortunio avuto, abbiamo comunque voluto toccare con mano. Ora è già qui sul ghiaccio, si sta allenando. Ha entusiasmo e voglia di tornare nell'hockey che conta. Speriamo possa darci una mano nelle dodici partite che ci separano dalla Spengler».

Nella quale il canadese potrebbe giocare con... il Team Canada.

«Ci sarebbe piaciuto poterlo avere con noi a Davos. Lui ha però il desiderio di partecipare al torneo con i nordamericani. Abbiamo trovato un compromesso, altrimenti non sarebbe arrivato».

Un suo futuro biancoblù nell'anno nuovo è possibile?

«Più avanti faremo il punto della situazione e si valuteranno le condizioni di Sabolic e Novotny. Per il momento però ci concentriamo sui match che ci porteranno fino a Natale».

Novità di giornata è la fine della collaborazione con Hrachovina. Significa che Conz sarà disponibile dopo la sosta?

«Esatto. Benjamin è recuperato».

Keystone (foto d'archivio)