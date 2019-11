Ufficiale Upshall ad Ambrì, Hrachovina parte, Novotny non rientra

AMBRÌ - L'Ambrì ha ufficializzato l'ingaggio di Scottie Upshall. Già al centro dei rumors dalla fine della scorsa settimana, il 36enne attaccante canadese ha trovato un accordo con il club biancoblù, per il quale - superate le visite mediche - difenderà i colori fino a Natale. In Leventina hanno poi "liberato" Dominik Hrachovina, dichiarando implicitamente che Conz è ormai pronto, e comunicato i nuovi tempi di recupero di Novotny. L'attaccante ceco non tornerà in pista prima della Spengler.

Di seguito il comunicato del club leventinese:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che, dopo aver superato con successo le visite mediche, l’attaccante canadese Scottie Upshall ha siglato un contratto con il club valido fino a Natale.

Draftato con la sesta scelta assoluta nel 2002 dai Nashville Predators, il classe ’83 in carriera ha collezionato 813 partite in NHL condite da 143 gol e 155 assist. Lo scorso agosto ha siglato un PTO (professional tryout contract) con la franchigia dei Dallas Stars, scaduto alla fine di settembre.

Allo stesso tempo il club comunica di non aver attivato l’opzione in suo possesso per il prolungamento del contratto del portiere Dominik Hrachovina in scadenza il 3 novembre, in quanto come previsto Benjamin Conz è prossimo al rientro.

Infine la società comunica che i tempi di recupero di Jiri Novotny sono stati rivalutati. Il club spera di poter contare sull’attaccante ceco per la Coppa Spengler.

Il club leventinese dà il benvenuto a Scottie, augura a Dominik le migliori fortune sportive ed a Jiri un pronto recupero."

Keystone (foto d'archivio)