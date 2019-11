Tripletta sfiorata per l'Ambrì

AMBRÌ - In casa biancoblù sono diverse le note positive che hanno accompagnato la squadra dopo il successo maturato nella stracantonale contro i cugini bianconeri. Fora e compagni hanno dapprima espugnato di prepotenza la Tissot Arena di Bienne 3-2, per poi cadere con lo stesso punteggio in casa con i Lions. In quest'ultima circostanza però, i biancoblù hanno incassato il 2-2 a 10' dal termine, per poi capitolare a una manciata di secondi dal 60'.

La compagine leventinese ha dimostrato di saper sopperire alle assenze importanti facendo prevalere lo spirito di squadra. Dopo qualche prestazione altalenante, il gruppo ha infatti sfiorato la settimana perfetta, che è ovviamente di buon auspicio per il prosieguo del campionato. Per quanto visto sul ghiaccio nelle ultime uscite, la sosta dedicata alle nazionali non arriva forse nel momento più opportuno.

Da segnalare le prestazioni positive del TopScorer D'Agostini – al settimo centro stagionale per un totale di 14 punti – e degli austriaci Zwerger (9 punti) e Hofer (7), anche loro a segno nel fine settimana appena trascorso.

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)