Rimonta Zugo, il Berna cade ancora

BERNA - Continuano le difficoltà in casa Berna, con gli Orsi battuti in rimonta dallo Zugo alla PostFinance Arena. 5-4 ai penalty il punteggio in favore dei Tori, che hanno saputo rispondere alla partenza lampo dei padroni di casa, avanti 3-0 già all'11' grazie a Praplan, Berger e Scherwey. Acciuffato dalla doppietta di Klingberg e dal gol di Leuenberger, il Berna - che ha pure subito due gol in shorthanded - ha reagito e trovato il nuovo vantaggio ancora con Scherwey (4-3 al 47').

Al 59'03" Jan Kovar ha però gelato il pubblico bernese, firmando il 4-4 che ha mandato tutti all'overtime. Nessuna rete, e così ai rigori lo Zugo ha fatto la differenza con le trasformazioni di Klingberg, Martschini e Simion. Per la truppa di Jalonen - nona con 22 punti - si tratta della 12esima sconfitta in 19 partite (la terza consecutiva). Per il Berna da segnalare anche il probabile lungo stop di Daniele Grassi. L'attaccante ticinese, stando a quanto riportato dal "Blick", ha rimediato venerdì sera la frattura della clavicola e starà ai box per almeno 2 mesi.

Alla Ilfis non ha steccato il Langnau, capace di superare 4-1 il Rapperswil. Dopo il vantaggio di Neukom e il pareggio dei sangallesi ad opera di Huesler (20'), hanno fatto la differenza Leeger e Schmutz (doppietta).

Vittoria preziosa anche per il Davos, che alla Vaillant Arena ha piegato 4-3 il Losanna. Per i grigionesi da segnalare la doppietta di Palushaj, mentre per i vodesi quella di Vermin, che siglando il 4-2 e il 4-3 ha riaperto la contesa infiammando il finale.

keystone-sda.ch/ (PETER KLAUNZER)