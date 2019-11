Lugano ancora al tappeto, il Bienne espugna la Cornèr Arena

LUGANO - Settimana da dimenticare per il Lugano. La squadra di Kapanen, che ha potuto schierare per l’ultima volta Ohtamaa, è infatti stata superata anche dal Bienne con il punteggio di 2-1. I bianconeri, davvero pericolosi solo nell’ultimo terzo, non sono riusciti a trovare lo smalto offensivo necessario per poter piegare le resistenze di Fuchs e compagni. Gli ospiti si sono così imposti grazie alle reti di Kreis e Neuenschwander. I luganesi torneranno in pista, dopo la pausa, martedì 12 novembre sul difficile ghiaccio di Zurigo.

La prima occasione della serata è capitata sul bastone di Pouliot che dopo pochi istanti di gioco ha impegnato Zurkirchen. I Seeländer hanno continuato a farsi preferire con Rajala e compagni che hanno sfiorato più volte la rete. La risposta dei bianconeri è arrivata in superiorità numerica senza però produrre risultati. Si è così andati alla pausa sullo 0-0.

In avvio di secondo tempo gli ospiti hanno sbloccato la contesa con Kreis che al 22’49’’ ha deviato in rete un passaggio illuminante di Rajala. Al 30’ Bertaggia e Bürgler non sono stati capaci di sfruttare una pericolosa ripartenza. Si è così arrivati fino alla seconda sirena senza grandi occasioni (salvo un gol giustamente annullato al Bienne) e con il gioco frammentato dalle numerose interruzioni.

Fazzini e compagni hanno provato ad inizio terzo periodo a mostrarsi più presenti davanti a Hiller per cercare la rete del pareggio. Gli sforzi dei ticinesi sono stati premiati al 47’ quando Loeffel ha lasciato partire un missile dalla blu per l’1-1. Il cronometro è così corso fino a 54’49’’ quando Neuenschwander ha trovato il nuovo vantaggio ospite infilando il disco alle spalle del numero 39 bianconero. L’assalto finale di Chiesa e compagni non ha prodotto risultato e il Bienne si è così assicurato i tre punti.

LUGANO - BIENNE 1-2 (0-0, 0-1, 1-1)

Reti: 22’49’’ Kreis (Rajala) 0-1; 46’46’’ Loeffel (Klasen) 1-1; 54’49’’ Neuenschwander (Fuchs)

1-2.

Lugano: Zurkirchen; Chorney, Ohtamaa; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Wellinger, Jecker; Klasen, Lajunen, Fazzini; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Suri, Haussener, Lammer; Canonica, Vedova, Jörg.

Penalità: HCL 4x2’ EHCB 3x2’

Note: Cornér Arena 5868 spettatori. Arbitri: Lemelin, Tscherrig, Kovacs, Ambrosetti.

