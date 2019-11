Ambrì castigato: i Lions passano alla Valascia

AMBRÌ - Reduce da due preziose vittorie esterne contro Lugano e Bienne, l'Ambrì di Cereda cercava conferme alla Valascia contro la capolista Zurigo. Ancora privi di Fora e con Manzato di ritorno tra i pali al posto di Hrachovina, i biancoblù - che nel riscaldamento hanno perso Pinana - hanno incassato una sconfitta bruciante, maturata nei secondi finali col decisivo 3-2 siglato da Krüger a 19 secondi dalla terza sirena.

Intenzionati ad iniziare il match col piede sull'acceleratore, i Lions di Grönborg - a riposo ieri - hanno messo subito parecchia pressione dalle parti di Manzato, sollecitato dopo pochi secondi da Pettersson. Dopo due chance non sfruttate con l'uomo in più sul ghiaccio, al 12' l'Ambrì ha incassato l'1-0 ad opera di Tim Berni, a segno con una conclusione velenosa dalla blu. Superata indenne un'inferiorità numerica, i padroni di casa hanno avuto una nuova occasione di giostrare in powerplay e questa volta è arrivato il punto del pareggio. Matt D'Agostini, con una vera sassata, non ha lasciato scampo a Flüeler nel momento in cui Blindenbacher stava rientrando dalla panchina dei "cattivi".

Dopo un primo tempo chiuso in crescendo, l'Ambrì ha continuato a mettere la giusta grinta ed energia sul ghiaccio, sfiorando il gol al 27' con Joel Neuenschwander (occasionissima non sfruttata). Ancora imprecisi in powerplay - sciupati anche 20" in 5c3 -, i sopracenerini hanno però trovato con merito il 2-1 grazie a Fabio Hofer. Perfettamente servito da D'Agostini, il numero 91 si è presentato al cospetto di Flüeler e lo ha superato con freddezza al 38'.

Avanti di un gol e con i Lions sempre nervosi e indisciplinati, a inizio terzo tempo l'Ambrì ha potuto beneficiare di una superiorità numerica, diventata un 5c3 per 33" dopo l'espulsione di Prassl. Ancora una volta poco incisivi, i leventinesi non hanno trovato l'allungo, ritrovandosi poco dopo a dover soffrire di fronte alle sfuriate zurighesi. Al 50', con Dotti penalizzato, Blindenbacher ha infilato il 2-2. Nel finale, coi Lions capaci di spingere con grande intensità, è arrivata la doccia fredda. Al 59'41", dopo una mischia dalle parti di Manzato e un parapiglia nello slot, il disco si è infilato nella porta biancoblù. Video review e rete assegnata, con l'Ambrì che mastica amaro e resta fermo a 20 punti. Lo Zurigo, primo della classe, sale a 40.

AMBRÌ - ZURIGO 2-3 (1-1; 1-0; 0-2)

Reti: 11'23" Berni (Roe) 0-1; 15'53" D'Agostini (Plastino, Rohrbach) 1-1; 37'21" Hofer (D'Agostini) 2-1; 49'11" Blindenbacher (Geering, Hollenstein) 2-2; 59'41" Krüger (Noreau, Bodenmann) 2-3.

AMBRÌ: Manzato; Jelovac, Plastino; Fischer, Ngoy; Dotti, Fohrler; Hofer, Müller, D'Agostini, Egli, Flynn, Trisconi; Zwerger, Dal Pian, Rohrbach; Bianchi, Goi;J. Neuenschwander; Mazzolini.

Penalità: Ambrì 2x2'; Zurigo 7x2'.

Note: Valascia, 5'317 spettatori. Arbitri: Salonen, Stefik; Obwegeser, Wolf.

TiPress