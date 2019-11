Il Berna naufraga, il Friborgo vola. E che Davos

LOSANNA - Undicesima sconfitta stagionale per il Berna il quale, mai equilibrato, è stato travolto 5-0 a Losanna. Ancora incredibilmente impantanati in zona playout, nella tana dei Leoni biancorossi gli Orsi hanno firmato una prestazione modesta. Hanno raramente protetto con efficacia il non perfetto Schlegel e hanno faticato a graffiare dalle parti di Stephan. Sotto dopo 15' per mano di Emmerton, sono poi naufragati nel secondo periodo quando, prima Almond e in seguito Frick, hanno lanciato la fuga vodese. Vermin ed Herren, nel terzo tempo, hanno poi chiuso i conti.

Nel venerdì di campionato ha festeggiato pure il sempre più convincente Davos, andato a fare i tre punti a casa-Rapperswil (3-4). Potenzialmente da top-4 della classifica (con otto vittorie in dodici match), i grigionesi hanno blindato la loro piccola impresa nel secondo parziale quando, già avanti con Jung, hanno definitivamente allungato con Baumgartner, Hischier ed Aeschlimann, rendendo vano il punto dei padroni di casa di Dunner. La reazione locale degli ultimi 20' ha prodotto “solo” i gol di Wellman e Clark, buoni esclusivamente per le statistiche.

Un imprevisto e importante successo esterno lo ha centrato pure il Friborgo, riuscito a far festa (4-0) nella tana dello Zugo. I Dragoni hanno costruito la loro terza vittoria consecutiva nell'ultimissimo scorcio di match. Rotto l'equilibrio con Chavaillaz al 53', hanno infatti poi saputo sprintare verso i tre punti con Walser (56'), Desharnais (58') e Gunderson (59').

keystone-sda.ch/ (VALENTIN FLAURAUD)