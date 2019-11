Il Lugano non graffia e le Aquile vincono senza faticare

GINEVRA - Altro boccone amaro per il Lugano. I bianconeri, dopo la sconfitta di martedì nel derby, sono stati superati anche dal Ginevra con il punteggio di 4-0. Chiesa e compagni, già in svantaggio di tre reti dopo i primi due tempi, non sono riusciti a risalire la china incassando così la seconda sconfitta consecutiva. I ragazzi di Kapanen, che ha schierato anche il 16enne Canonica per sopperire ai tanti infortunati, avranno la possibilità di riscattarsi già domani quando alla Cornèr Arena arriverà il Bienne di Hiller e Rajala.

I primi minuti di gara hanno visto gli ospiti maggiormente propositivi ma incapaci di rendersi seriamente pericolosi dalle parti di Zurkirchen. Gli sforzi delle Aquile sono stati premiati al 11’14’’ quando Wingels ha infilato da pochi passi la prima rete della serata. I granata hanno continuato a farsi preferire e Fehr ha infilato il raddoppio 4’ più tardi. Si è così andati alla prima pausa con i padroni di casa in chiaro controllo del match.

I ticinesi, tornati sul ghiaccio con un piglio più deciso, hanno sfiorato la rete con Vauclair e Klasen. Una ripartenza micidiale di Miranda ha però permesso ai ginevrini di trovare il pesante 3-0 al 26’40’’. Loeffel ha poi avuto la ghiotta possibilità di accorciare le distanze, senza però riuscire ad impattare il disco con decisione. I tentativi degli ospiti non hanno avuto fortuna e così al termine del secondo tempo il punteggio recitava 3-0.

A inizio terzo periodo una superiorità numerica ha permesso ai ticinesi di rendersi pericolosi. Descloux è però stato bravo a farsi trovare pronto. Il Ginevra ha poi potuto trovare la quarta segnatura con un potente tiro di Rod, che non ha lasciato scampo a Zurkirchen. Senza grandi sussulti si è arrivati fino ai minuti finali di gara, con i ginevrini saldamente in controllo della partita. La contesa è così finita per 4-0 in favore delle Aquile.

GINEVRA-LUGANO 4-0 (2-0, 1-0, 1-0)

Reti: 11’14’’ Wingels (Völlmin, Le Coultre) 1-0; 15’04’’ Fehr (Winnik) 2-0; 26’40’’ Miranda 3-0; 44’32’’ Rod 4-0.

LUGANO: Zurkirchen; Chorney, Ohtamaa; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Wellinger; Klasen, Lajunen, Fazzini; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Jörg, Haussener, Lammer; Canonica, Jecker Vedova.

Penalità: Ginevra 2x2’ Lugano 2x2’.

Note: Les Vernets 6'143 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Kaukokari, Progin, Gnemmi.

keystone-sda.ch/ (MARTIAL TREZZINI)