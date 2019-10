Raanta che sfortuna: perde la lama del pattino e gli avversari... segnano!

GLENDALE (USA) - La sfida di NHL fra Arizona Coyotes e Montreal Canadiens - terminata 1-4 - è stata caratterizzata da un evento sfortunato che ha colpito il portiere dei padroni di casa Antti Raanta.

Come si può vedere nel video in allegato, sul punteggio di 1-0 per gli ospiti, il finlandese ha perso la lama di un pattino trovandosi in difficoltà lontano dalla propria porta. In precario equilibrio l'estremo difensore non è di conseguenza riuscito a posizionarsi in maniera adeguata in porta, incassando il missile di Shea Weber il quale ha siglato il momentaneo 2-0 per la formazione canadese.

keystone-sda.ch/STF (Ross D. Franklin)