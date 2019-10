Ambrì in apprensione per Kneubuehler: il giocatore è ko

FOTO/LIVE HCAP

Il ritorno di Fora alla Valascia: «Ho subito provato grandi emozioni»

Il difensore ticinese è pronto per iniziare la sua terza avventura ad Ambrì: «In queste sette settimane sono cresciuto come giocatore e come persona. Ora dovrò lavorare duro per reintegrarmi»