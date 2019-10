LUGANO - Il secondo derby stagionale ha sorriso all'Ambrì, capace di espugnare la Cornèr Arena di Lugano ai rigori (4-3) e di metterne alle spalle di Zurkirchen ben quattro (su quattro!)... «È sempre brutto perdere una partita, figuriamoci un derby in casa», è intervenuto il difensore bianconero Romain Loeffel. «Questa sera non abbiamo giocato come siamo in grado di fare per tutti i 60', ma nonostante questo abbiamo mostrato una buona reazione dopo 40', momento in cui stavamo perdendo 3-1. Ci abbiamo creduto fino alla fine, siamo riusciti ad andare all'overtime - dove non siamo stati fortunati - e a prendere un punto. Rigori? Dobbiamo cercare di migliorare».

Questa sera i bianconeri sono apparsi poco incisivi soprattutto nei powerplay... «Chiaramente dovremmo iniziare ad approfittare un po' di più delle situazioni con un uomo in più sul ghiaccio che sono a nostra disposizione. È proprio in questi contesti che dovremmo fare la differenza per aiutare la squadra a segnare più reti».

Questa sera sia Riva sia Haussener hanno trovato la loro prima rete in campionato... «Abbiamo un gruppo consolidato e sono davvero felice per loro, soprattutto per Timo che ha realizzato la prima rete in assoluto in National League. Sono molto contento per lui, anche perché è migliorato moltissimo rispetto allo scorso anno. Peccato che il suo gol non sia servito per vincere...».

keystone-sda.ch/STR (Samuel Golay)