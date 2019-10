L’Ambrì vince ai rigori un derby dalle mille emozioni

LUGANO - Il secondo derby stagionale è dell’Ambrì. La squadra di Cereda si è imposta in trasferta sui cugini del Lugano con il punteggio di 4-3. I biancoblù, autori di una prova di sacrificio, si sono assicurati la vittoria ai rigori dopo che le reti di Flynn, Goi e Müller erano state vanificate dalla rimonta luganese agguantata a 36’’ dalla sirena finale (3-3 di Riva). Prossimi impegni per le ticinesi venerdì, quando il Lugano si recherà a Ginevra mentre l’Ambrì sarà di scena a Bienne.

A rendersi pericolosi per primi sono stati i padroni di casa, che con il passare dei minuti hanno aumentato la pressione dalle parti di Manzato. A sbloccare la contesa sono stati però i leventinesi con Flynn bravo a depositare in rete un disco non trattenuto da Zurkirchen all’11’14’’. Il portiere dei biancoblù è poi stato bravo a fermare le offensive luganesi. La prima sirena è quindi suonata sull’1-0 per gli ospiti.

La seconda frazione di gioco si è aperta con i sottocenerini più volte pericolosi in fase offensiva. A trovare la rete sono però stati ancora gli ospiti con Goi che ha sorpreso la difesa luganese con un potente tiro al volo (26’58’’). In powerplay al 37’ è poi arrivato anche il 3-0 firmato da Müller, al quale - soli 23 secondi dopo - ha però risposto Bürgler con un precisissimo tiro che non ha lasciato scampo a Manzato (3-1).

Il terzo tempo si è aperto con i padroni di casa alla ricerca della seconda rete. Un erroraccio di Manzato al 45’15’’ ha permesso ad Haussener di accorciare le distanze e trovare il suo primo gol in National League. Dopo un palo di Fazzini si è arrivati ai minuti finali di gara con i bianconeri all’assalto e capaci di agguantare il pareggio con Riva a 36’’ dalla terza sirena.

La sfida non si è decisa al supplementare, nonostante il Lugano sia andato molto vicino alla rete. A decidere la contesa sono stati quindi i rigori che hanno premiato l’Ambrì, praticamente perfetto e a segno con Flynn, D’Agostini, Müller e Zwerger. Per il Lugano a segno solo Lammer.

LUGANO - AMBRÌ dr 3-4 (0-1, 1-2, 1-0, 0-0)

Reti: 11’14’’ Flynn (Fischer, D’Agostini) 0-1; 26’58’’ Goi (Bianchi) 0-2; 36’38’’ Müller (Zwerger, Flynn) 0-3; 37’01’’ Bürgler (Chiesa) 1-3; 45’15’’ Haussener (Chorney) 2-3; 59'24" Riva (Fazzini, Klasen) 3-3.

Lugano: Zurkirchen; Chorney, Ohtamaa; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Wellinger, Jecker; Klasen, Lajunen, Lammer; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Suri, Romanenghi, Fazzini; Jörg, Haussener, Vedova.

Ambrì: Manzato; Dotti, Fora; Jelovac, Plastino; Fischer, Ngoy; Pinana; Hofer, Müller, D’Agostini; Egli, Flynn, Trisconi; Bianchi, Goi, Incir; Kneubuehler, Dal Pian, Neuenschwander; Zwerger.

Penalità: HCL 3x2’ HCAP 6x2’

Note: Cornér Arena 7200 spettatori (tutto esaurito). Arbitri: Stricker, Urban, Kaderli, Gnemmi.