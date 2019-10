Gautschi sul derby: «Ambrì in difficoltà? Attenzione»

AMBRÌ - Quando pronunci la parola "derby" il Ticino hockeystico s'infiamma. Lo sa bene anche Marc Gautschi, ex giocatore dell'Ambrì che di stracantonali ne ha giocate parecchie. Oggi il 36enne è membro di una commissione sportiva a Ginevra, composta da Chris McSorley, Olivier Keller e Laurent Strawson. Nella città di Calvino si sta togliendo tantissime soddisfazioni, ma di Ambrì, Lugano e derby ticinese parla sempre molto volentieri...

«Ho visto l'Ambrì venerdì a Ginevra, non hanno giocato male. È chiaro che in questo momento le assenze di alcune pedine importanti in zona offensiva si stanno facendo sentire. Ho comunque visto lo spirito giusto e sono dell'avviso che per l'Ambrì il derby arrivi al momento giusto. È una squadra che, quando è in difficoltà, è in grado di tirare fuori un partitone...».

Cosa succedeva nello spogliatoio prima dei derby? «Se l'Ambrì giocasse tutte e 50 le partite di regular season contro il Lugano, penso che nella storia avrebbe vinto 25 titoli. Scherzi a parte. Ogni giocatore dà sempre qualcosa in più contro i bianconeri, le emozioni che si vivono quel giorno sono tantissime».

Da un Ambrì in difficoltà a un Lugano che sembra aver intrapreso la giusta via... «Sono contento per il Lugano. Sono spesso in Ticino e mi è capitato di parlare con diverse persone vicine alla squadra, le quali mi hanno confermato che Sami Kapanen sta svolgendo un ottimo lavoro. Alcuni giocatori mi hanno pure detto che non hanno mai pattinato così tanto nel mese di agosto, si vede che ci sono delle idee nuove. E i primi frutti stanno già arrivando. Vedo un gruppo più unito rispetto al passato e questo sta aiutando anche lo stesso allenatore».

Un pronostico? «Dico Ambrì ai supplementari».

La nuova vita ginevrina sta regalando parecchie soddisfazioni a Gautschi. D'altronde i risultati della squadra parlano chiaro... «Sta andando tutto bene. Quando lavori con una persona come Chris McSorley impari tutti i giorni qualcosa di nuovo. Dopo troppi anni di alti e bassi tutto l'ambiente e i tifosi sono felici di vedere tanti giovani in squadra. È vero, siamo all'inizio e non sarà facile entrare nei playoff, ma noi ci proveremo. Se McSorley riesce a stare tranquillo anche senza ghiaccio? Eccome. È troppo calmo in questo periodo, ma anche lui non ha più 30 anni...».

TiPress