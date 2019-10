Lugano-Ambrì, è tutto pronto: ancora pochi biglietti

LUGANO - In vista del derby di domani sera - fra Lugano e Ambrì - che avrà luogo alla Cornèr Arena, la società bianconera ha emesso un comunicato.

Di seguito le informazioni:

"L'Hockey Club Lugano comunica che sono disponibili gli ultimi 30 biglietti in tribuna in vista del derby di domani (29.10) che ci vede affrontare l'HC Ambrì-Piotta. Vicina al tutto esaurito anche la Curva Nord, un coefficiente maggiore è invece disponibile in Curva San Salvatore. Per garantirvi gli ultimi posti a disposizione, vi invitiamo ad acquistarli online su Ticketcorner o di passare presso il nostro segretariato in via Maraini 15a a Pregassona. Per i più temerari gli sportelli della Cornèr Arena saranno aperti domani (29.10) a partire dalle ore 18.15".

