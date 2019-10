Lugano, un ruggito frutto di solidità e carattere

LUGANO - In casa Lugano, dopo una settimana in cui è stato il mercato a farla da padrone - dalla vicenda Spooner alle situazioni di Ohtamaa e Postma, fino al rinnovo di Fazzini -, si è tornati in pista e a far parlare gli uomini sul ghiaccio.

“Fermi” in campionato al successo colto sul Berna il 18 ottobre - seguito dal ko in Coppa -, sabato i bianconeri hanno incrociato lo Zugo del grande ex Gregory Hofmann. Pazienza, solidità e un attento Zurkirchen - lo svittese sta attraversando un ottimo momento di forma - hanno permesso ai sottocenerini di acciuffare una sudata vittoria. Tra le note più positive c'è certamente la reazione mostrata dopo il gol di Leuenberger, che sbloccando lo score in shorthanded (dopo un'incertezza di Loeffel), avrebbe potuto minare le certezze bianconere. Ed invece il pungente Bertaggia (già 6 gol) e l'ex Toro Lammer hanno deciso la contesa (ottimo il lavoro di Klasen sul gol vittoria all'OT). Solido in difesa, ancora perfettibile in attacco: il Lugano ha colto il quarto successo su 8 gare interne. In prospettiva, per incamerare punti pesanti, proprio il rendimento alla Cornèr Arena potrà ancora migliorare.

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)