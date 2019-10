Ambrì, polveri bagnate: mani vuote e tanto rammarico

AMBRÌ - Grinta, spirito di sacrifico e una notevole mole di gioco mista ad occasioni, ma sole 5 reti segnate e tanto rammarico per non aver conquistato alcun punto. Questa, in estrema sintesi, la settimana vissuta dall'Ambrì, caduto contro Berna, Ginevra e Davos. Incerottato ma tutt'altro che arrendevole, il gruppo di Cereda ci ha provato e avrebbe sicuramente meritato di raccogliere qualcosa in più, ma senza concretezza è difficile fare risultato. Piegati da un Berna più efficace, i biancoblù si sono recati venerdì a Ginevra dove hanno battagliato alla pari con le Aquile. Senza il necessario killer instinct e puniti dagli episodi, i leventinesi sono però rimasti a mani vuote (3-1). Un problema non nuovo in questa prima parte di stagione, una lacuna che - senza un cambio di tendenza - rischia di far vivere ai leventinesi un inverno piuttosto rigido.

Sabato alla Valascia, con Zwerger tornato arruolabile, il copione si è in parte ripetuto. L'Ambrì è stato spesso migliore rispetto al Davos, ma non ha concretizzato quanto prodotto. Trascinato dai suoi stranieri, il collettivo di Wohlwend ha infatti superato i biancoblù (3-2). E adesso? Bisogna ripartire dalle prestazioni, nella speranza di trovare anche la giusta efficacia: domani - da penultimi in classifica - i sopracenerini si recheranno a Lugano per il secondo derby.

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)