Per Berna e Friborgo vittorie che fanno morale

BERNA - Vittoria in rimonta per il Berna, che davanti ai suoi sostenitori ha superato 5-4, all'overtime, il Ginevra.

L'incrocio della PostFinance Arena è stato vibrante e molto intenso. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti, avanti con Douay dopo 8'. Gli Orsi non sono in ogni caso stati a guardare e, già al 16', con Arcobello hanno trovato il pari. Nuovo vantaggio delle Aquile, scappate con Wingels al 26' e nuovo aggancio dei padroni di casa, in gol ancora con Arcobello 29” dopo. Due volte ripresi, prima della seconda sirena i granata hanno trovato la forza per piazzare una nuova accelerazione. E sono stati premiati da Rod, che al 38' ha superato nuovamente Caminada. Tutto finito? Per nulla. Al 56' Scherwey ha griffato il 3-3 e al 59' Fehr ha siglato il 3-4. Quando il Ginevra già stava pregustando il successo, ecco che Andersson, al 59'16”, ha messo il 4-4, mandando tutti all'overtime. Lì è stata decisiva una zampata di Untersander, che in powerplay, al 61'27”, ha regalato ai suoi il punto supplementare.

Tanto spettacolo si è visto pure in Friborgo-Losanna, con i locali tornati alla vittoria dopo tre rovesci in fila. Avanti con Stalberg (4') ma ripresi da Herren (42'), avanti con Mettet (48') ma ripresi ancora da Herren (51'), i Dragoni hanno lanciato la volata decisiva al 58', quando Desharnais ha segnato il definitivo 3-2.

keystone-sda.ch/ (PETER KLAUNZER)