Acciaccato e ingolfato, l'Ambrì s'inchina al Davos

AMBRÌ - Nuova delusione per l'Ambrì il quale, privo di troppi effettivi e non sempre concreto in attacco, si è inchinato 2-3 davanti al Davos. Quella della Valascia è stata la terza sconfitta consecutiva per Bianchi e compagni.

Incerottati ma non arrendevoli, in serie negativa ma pronti a dimostrare di essere meglio dei risultati fin qui conseguiti, i biancoblù hanno sfidato i grigionesi con il coltello tra i denti. Avere l'atteggiamento sbagliato avrebbe di certo portato guai contro un avversario dalla classifica non bellissima solo perchè in pista poche volte (rispetto alle altre squadre). Ottimamente pilotata da coach Wohlwend, la truppa gialloblù era – è – anzi una delle piacevoli sorprese della prima parte di stagione. Un avversario da prendere con le pinze. Un rivale... passato in vantaggio in meno di 5' con Tedenby. Il match messosi subito in salita ha stimolato i padroni di casa i quali, pur senza riuscire a presentarsi con costanza dalle parti dell'attento Aeschlimann, per tutta la prima frazione hanno tenuto il pallino del gioco. La loro voglia è stata poi premiata a inizio secondo tempo con Hofer, che al 25'34” ha stampato il prezioso 1-1. A quel punto il confronto è davvero girato in favore dei leventinesi i quali, pure sfruttando le molte penalità inflitte ai grigionesi, sono arrivati al tiro con facilità. Non hanno però segnato e, prima della sirena, sono stati puniti due volte. Prima Rantakari (36'09”) e in seguito Lindgren (38'41”) hanno infatti infilzato Manzato, per il pesantissimo 1-3 del 40'.

Pur capaci di rialzare nuovamente la testa e di scendere in pista con la giusta carica, nel terzo tempo i sopracenerini non sono stati in grado di rientrare sul Davos, vedendo la rimonta arenarsi sul 2-3 (al 54') di Hofer.

Corvi e compagni hanno così, al 60', potuto festeggiare la loro settima vittoria in campionato. E l'AmbrÌ? Ai biancoblù rimangono i complimenti e il rammarico per la sfortuna avuta e le occasioni perse. E da penultimi della classifica martedì si presenteranno a Lugano per il secondo derby stagionale.

AMBRÌ-DAVOS 2-3 (0-1, 1-2, 1-0)

Reti: 4'48” Tedenby (Corvi) 0-1; 25'34” Hofer (Müller) 1-1; 36'09” Rantakari (Baumgartner) 1-2; 38'41” Lindgren (Palushaj) 1-3; 53'11" Hofer (Plastino) 2-3.

AMBRÌ: Manzato; Dotti, Fora; Jelovac, Plastino; Fischer, Ngoy; Payr; Hofer, Müller, D'Agostini; Johnny Kneubuhler, Flynn, Trisconi; Bianchi, Goi, Incir; Mazzolini, Dal Pian, Neuenschwander; Zwerger.

Penalità: Ambrì 3x2'; Davos 7x2'.

Note: Valascia, 5'592 spettatori. Arbitri: Salonen, Fluri, Ambrosetti, Kehrli.

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)